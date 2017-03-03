Источник: в калининградской школе ранили ножом 9-летнего мальчика
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
О произошедшем в учебном заведении стало известно около 14:50. Фельдшер медпункта вызвала скорую помощь одному из учеников. При этом она сообщила, что мальчика пырнули ножом. Ребёнка с колотой раной спины доставили в одну из больниц города.
Мама мальчика утверждает, что ребёнка задели "острым предметом". По словам женщины, с её сыном всё в порядке. Инцидент она уже обсудила с руководством школы.
"Всё произошло случайно. Дети баловались, в руках одного из ребят был острый предмет. Никаких серьёзных травм у сына нет. Мы никого не обвиняем, конфликт исчерпан", — сообщила мама ребёнка.
Представители школы пообещали прокомментировать произошедшее позже. В пресс-службе регионального УМВД подтвердили информацию о том, что мальчику понадобилась помощь медиков. Подразделение по делам несовершеннолетних проводит проверку. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.
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