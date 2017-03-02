В Калининграде жильцы многоэтажки помогли поймать воров, обчистивших подвалы
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
В Калининграде полиция задержала пятерых подвальных воров, благодаря бдительности жителей многоэтажного дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Информация от жильцов дома по ул.Богдана Хмельницкого поступила в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД. Люди сообщили, что в их подвалах находятся неизвестные, двери вскрыты.
На место прибыл патруль, в подвале полицейские нашли и задержали пятерых мужчин. Двери многих подвалов уже были вскрыты. У владельцев пропали сотни банок с соленьями, лодочный мотор, прочее имущество.
Задержанные уже привлекались ранее к уголовной ответственности, а один из них был ранее семь раз судим за кражи и незаконное хранение боеприпасов. Расхитителей подвалов доставили в отдел полиции № 2, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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