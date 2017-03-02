В Калининграде на ул. Кошевого сбили 19-летнего пешехода на "зебре"
Фото пресс-службы УМВД России по Калининградской области
В среду, 1 марта, в Калининграде сбили 19-летнего молодого человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла в 20:20 на ул. Кошевого. Водитель "Рено" наехал на 19-летнего парня на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшего госпитализировали.
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