Литовские пограничники оштрафовали на 850 евро россиянина, ехавшего 240 км/ч

В среду, 1 марта в Калварии пограничники оштрафовали 34-летнего россиянина за рулём Мерседеса, ехавшего со скоростью 240 км/ч. Об этом сообщается на официальном сайте литовской пограничной службы.



По данным ведомства, лихач гнал по дороге Сувалки — Мариямполе, пересекая границу Польши и Литвы. Пограничники попросили водителя остановиться, однако тот промчался мимо них. Задержать россиянина удалось на 10-м километре от границы, перекрыв дорогу.



Выяснилось, что за рулём "Мерседеса Бенц" 2016-го года находился 34-летний россиянин. На пассажирском кресле сидел его 29-летний товарищ. Водитель признался, что ехал слишком быстро. Пограничники выписали ему 850 евро штрафа. Мужчина снял со своей банковской карты нужную сумму и сразу же погасил его.