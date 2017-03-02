В Калининграде ищут пропавшую накануне девятиклассницу из школы №40

В Калининграде пропала 16-летняя ученица школы №40 Евдокия Головкова. Об этом Клопс.Ru сообщил руководитель организации "Поиск пропавших детей S.O.S" Илья Майер.



Девочка учится в девятом классе. Она ушла из дома в среду, 1 марта. При этом школьница была одета в чёрную куртку с опушкой до середины бедра, чёрную вязаную шапку со светло-коричневым помпоном, джинсы, угги с золотистыми молниями сзади.



Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении девочки, просят связаться с полицией (02) или с волонтёрами (90-12-21).