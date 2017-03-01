В Калининграде задержан лжесотрудник правоохранительных органов, купивший "корочку" в метро
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
В Калининграде участковые и сотрудники регионального управления ФСБ задержали 55-летнего местного жителя, который выдавал себя за высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.
Задержали подозреваемого в одной из государственных организаций. Жулик пришёл решать вопросы личного характера, предъявив удостоверение высокопоставленного чиновника из надзорных органов. Полицейским задержанный пояснил, что купил удостоверение в московской подземке несколько лет назад за семь тысяч рублей.
Сейчас по факту происшествия проходит проверка, удостоверение отправлено на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
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