В Калининграде задержан лжесотрудник правоохранительных органов, купивший "корочку" в метро

В Калининграде участковые и сотрудники регионального управления ФСБ задержали 55-летнего местного жителя, который выдавал себя за высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

Задержали подозреваемого в одной из государственных организаций. Жулик пришёл решать вопросы личного характера, предъявив удостоверение высокопоставленного чиновника из надзорных органов. Полицейским задержанный пояснил, что купил удостоверение в московской подземке несколько лет назад за семь тысяч рублей.

Сейчас по факту происшествия проходит проверка, удостоверение отправлено на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.