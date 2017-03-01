В Полесском районе "Ауди" и "БМВ" после аварии очутились в кювете (фото)

В среду, 1 марта, в посёлке Тургенево столкнулись "Ауди" и "БМВ". Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.



Авария произошла около трёх часов дня. По данным полиции, одна из машин выезжала со второстепенной дороги и не дала проехать другой иномарке. Автомобили столкнулись и вылетели в кювет. В результате водитель "Ауди" получил травмы. Его госпитализировали.