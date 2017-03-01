В Калининграде задержали женщину, которая пообещала клиенту купить диплом КГТУ

Во вторник, 28 февраля, в Калининграде задержали 42-летнюю жительницу Зеленоградска, которая обещала передать взятку руководству КГТУ. Об этом Клопс.Ru сообщил собственный источник в правоохранительных органах региона.



По данным собеседника издания, женщина встретилась со своим клиентом в “Макдональдсе” на Южном вокзале. При этом мужчина, у которого она взяла 220 000 рублей, действовал в интересах полиции. Деньги подозреваемая обещала передать кому-то из руководства КГТУ в обмен на диплом о высшем образовании по специальности “Кораблестроение, океанотехника, системотехника объектов морской инфраструктуры”. В КГТУ утверждают, что на самом деле у жительницы области не было контактов в университете.



“Действия правоохранительных органов проводились совместно и по согласованию с руководством университета с целью предотвращения действий мошенников по выдаче поддельных документов об образовании. Задержанная в университете не работает и никогда не работала", — сообщил Клопс.Ru ректор университета Волкогон Владимир Алексеевич.



Жительница области может стать фигуранткой уголовного дела, предусмотренного п “б” ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (“Посредничество во взяточничестве в крупном размере”).В пресс-службе Западного линейного управление МВД на транспорте пообещали прокомментировать информацию позднее.