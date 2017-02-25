В Багратионовске 26-летний рецидивист снял со спецтехники деталей на 500 тыс. рублей
В Багратионовске полицейские задержали 26-летнего мужчину, который украл с микроавтобуса и трёх экскаваторов дорогостоящие запчасти на сумму свыше полмиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.
Кража случилась на территории предприятия в посёлке Нивенское 21 февраля. Вор ночью перелез через забор и снял с техники блоки управления. Вскоре мужчину задержали, он оказался ранее судимым. На него заведено уголовное дело. Запчасти изъяты.
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