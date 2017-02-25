В Калининграде
В Калининграде
+4 °C
днем
-2 °C
ночью
25 февраля 2017 г. 16:39
41 162 пользователей
за 24 часа на сайте
58.41 +0.34
Курс ММВБ на 25 февраля 2017, 16:00
61.67 +0.32
Курс ММВБ на 25 февраля 2017, 16:00
14.06 0.0
Курс ЦБ на 26 февраля 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Происшествия

В Багратионовске 26-летний рецидивист снял со спецтехники деталей на 500 тыс. рублей

14:40
  794 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
В Багратионовске полицейские задержали 26-летнего мужчину, который украл с микроавтобуса и трёх экскаваторов дорогостоящие запчасти на сумму свыше полмиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.
 
Кража случилась на территории предприятия в посёлке Нивенское 21 февраля. Вор ночью перелез через забор и снял с техники блоки управления. Вскоре мужчину задержали, он оказался ранее судимым. На него заведено уголовное дело. Запчасти изъяты.
 
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

В Калининграде парикмахер и клиентка исцарапали и избили друг друга из-за неудачной причёски
22 февраля 201714:00
  35246 54
В Калининграде парикмахер и клиентка исцарапали и избили друг друга из-за неудачной причёски
На Московском проспекте у магазина Cash грунтовые воды затопили дорогу (фото)
Фото горячей новости
12:03
  2384 0
Клайпедский порт расширят на юг и на север
Фото горячей новости
09:28
  1345 0
"От наших "жареных ворон" туристы восторженно пищат": в Калининграде открылся ресторан куршской этнической кухни "Курена"
Фото горячей новости
09:00
  2052
Концерт Дмитрия Хворостовского в Янтарь-холле перенесли из-за болезни певца
Фото горячей новости
24 февраля 201716:53
  4299 1

Лента новостей

Картинка
Сын Пеле сдался полиции, чтобы начать отбывать тюремный срок
16:32
  33 0
Картинка
Литва предложила войскам НАТО остаться навсегда
15:49
  288 0
Картинка
В Литве в марте пройдут первые учения международного батальона НАТО
15:22
  237 0
Картинка
В Багратионовске 26-летний рецидивист снял со спецтехники деталей на 500 тыс. рублей
14:40
  794 0

Авторские колонки

Фото автора
Наталья Ромашина
журналист
Мужчины тоже люди
  2079 3
Фото автора
Артём Юров
профессор БФУ имени Канта
В гости к прадедушке через кротовину: как построить машину времени
  2694 10
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo