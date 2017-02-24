В Польше грузовик, перевозивший танк США, столкнулся с двумя фурами и микроавтобусом (фото)

В Польше произошло ДТП с участием грузовика, перевозившего танк США, двух фур и микроавтобуса. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде, ссылаясь на сайт Szczecin.onet.pl.

Авария произошла в районе города Мирославец. По предварительной информации, причиной столкновения стала неудачная попытка водителя грузовика выполнить манёвр обгона. В результате никто не пострадал, но трасса несколько часов была заблокирована.