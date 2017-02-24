В Польше грузовик, перевозивший танк США, столкнулся с двумя фурами и микроавтобусом (фото)
Фото с сайта szczecin.onet.pl
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В Польше произошло ДТП с участием грузовика, перевозившего танк США, двух фур и микроавтобуса. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде, ссылаясь на сайт Szczecin.onet.pl.
Авария произошла в районе города Мирославец. По предварительной информации, причиной столкновения стала неудачная попытка водителя грузовика выполнить манёвр обгона. В результате никто не пострадал, но трасса несколько часов была заблокирована.
Ранее уже сообщалось о ДТП в Польше с участием американской военной техники. 23 января опрокинувшийся грузовик армии США рассыпал
по трассе танковые снаряды. 24 января двое человек пострадали
в результате столкновения военного грузовика с пассажирским микроавтобусом. 30 января военный автомобиль врезался
в дерево.
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