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"Женщина, уйдите с капота": сбивший пристава калининградец рассказал свою версию конфликта

Автор: Виктория Мокрецова
17:21
  1357 1
  • Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
1 февраля сотрудница калининградской Службы судебных приставов пришла к должнице, живущей в Московском районе, чтобы арестовать её "Форд Фокус". Сделать это ей помешал супруг собственницы. По версии служащей, он сел в автомобиль, забаррикадировал двери и сбил её, угрожая убийством. Женщина написала заявление в региональное управление СК. В ведомстве проводят проверку.

Клопс.Ru связался с мужчиной и узнал его версию случившегося. Евгений (имя изменено — Прим. ред) заявил, что пристав сама легла на капот, а её коллега пытался в это время разбить машину.

"Папа, у нас машину забирают"

В заявлении сотрудницы ведомства Екатерины М. говорится, что она позвонила в квартиру должницы по домофону и услышала в динамике мужской голос. Однако Евгений утверждает, что на звонок ответил его девятилетний сын.
Мы были дома, лежали с температурой с женой. Кто-то позвонил в домофон, трубку взял мой ребёнок и потом сказал мне: "Папа, у нас машину забирают". Я выглянул в окно, смотрю — там красная "Тойота" перегородила нашему "Форду" выезд со стоянки. Там стояли женщина и мужчина. Один раз он уже приезжал и угрожал, что заберёт машину и продаст.
Тогда Евгений спустился во двор и начал разговор с незнакомцем. Тот заявил ему, что пришёл забрать машину из-за задолженности по кредиту. Его коллега в это время стояла в стороне и не вступала в разговор. Оба, как утверждает муж должницы, не представились и не показали ему документы. В заявлении женщины тем временем указывается, что водитель "Форда" рассмотрел её удостоверение и нецензурно выругался.

Две версии

"Я сказал, что никакого долга у нас больше нет и автомобиль я не отдам, — продолжает Евгений. — Потом сел в машину и начал выезжать со двора. Женщина по-прежнему стояла в стороне. Этот мужчина подбежал, начал ломать стекло, туда-сюда его дёргать. Он открыл дверь и начал вытаскивать меня из машины, хотел ключи выдернуть, но я кое-как его вытолкнул и заблокировал дверь. Я хотел даже в милицию позвонить".

По словам калининградца, после этого неизвестный начал бить рукой по дверям, а потом искать что-то во дворе. Евгений предположил, что тот хочет найти камень и повредить автомобиль.
Тогда я решил уехать. Смотрю  — женщина встала у меня на пути и расставила руки. Я подъеду — она отходит, я снова подъеду — она опять отходит. Потом она увидела, что я пытаюсь выехать на широкий участок дороги, и легла мне на капот. Я ей говорю: "Женщина, уйдите с капота". Но она никак не реагировала, я начал движение, но ехал очень медленно. Когда я увидел, что она не слезает, я затормозил, и она сползла на колени.
 
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
 
По словам мужчины, машина его жены низкая и он не мог ударить пристава бампером, как та утверждает в своём заявлении. Кроме того, Евгений уверен, что ехал с маленькой скоростью и не мог причинить женщине вреда. Калининградец также отрицает, что угрожал ей убийством (сотрудница ведомства заявляет, что водитель крикнул ей: "Я тебя убью!"). 

"Мне уже 50 лет. Какой смысл мне молодую девушку обзывать? — говорит он. — Я по жизни всем людям помогаю, ни у кого никогда денег не беру. У меня тоже шок. Я пытался у неё прощения попросить, хотел выскочить из машины, поднять её, но смотрю — этот мужик бежит с чем-то в руке. Если бы они представились и обсудили со мной всё, я бы по-другому себя вёл".

Заявление в полицию и жалоба в прокуратуру

После того как Евгению удалось выехать со двора, он припарковал автомобиль на платной стоянке и пошёл домой. Ни в банке, ни в Службе судебных приставов калининградцу, по его словам, не смогли объяснить произошедшее. Клопс.Ru направил письменный запрос в кредитную организацию и ожидает ответа. В управлении ФССП от комментариев отказались. 

"У меня есть три свидетеля, которые в это время были во дворе и всё видели, — говорит Евгений. — Они готовы дать показания. Когда я пришёл к приставам, мне сказали, что у жены ещё 250 тысяч долга, хотя я заплатил большую часть суммы. Выяснилось, что банк просто не сообщал приставам, что мы платили". 

Клопс.Ru связался с одной из очевидиц конфликта — соседкой Евгения. Она подтвердила, что пристав сама бросилась на капот автомобиля. Женщина также заявила, что спутник госслужащей пытался разбить автомобиль.
Они оба вообще себя неадекватно вели. Окна в машине были закрыты, он ей ничего не кричал, не угрожал. Они документы ему не показывали, были не в форме — вот Евгений и не понял, в чём дело, растерялся, видимо. Мужчина он спокойный, неагрессивный. Он прокатил её по двору, потом затормозил, Она упала, встала — даже не испачкалась. Во дворе есть камера, которая наверняка всё засняла.
Калининградец намерен добиваться справедливости и уже написал заявление в полицию. Однако в возбуждении дела ему отказали. Теперь он планирует обжаловать решение в прокуратуре.
 
В пресс-службе УМВД сообщили, что в полицию обращалась жена Евгения с жалобой на самоуправство. Сотрудники правоохранительных органов провели проверку и установили, что действия приставов были законными. В возбуждении дела женщине отказали "за отсутствием события преступления".
 

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natsmakova
natsmakova #
20:00
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