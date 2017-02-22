Житель Гурьевского района, выстреливший знакомому в глаз, пойдёт под суд
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Гурьевском районе пошёл под суд 41-летний местный житель, который выстрелил в глаз своему знакомому. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. "з". ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия"). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
12 ноября в одном из поселков между двумя знакомыми произошёл
конфликт. В результате один из них достал пневматический пистолет и выстрелил своему 31-летнему товарищу в лицо. В результате происшествия пострадавший ослеп на один глаз.
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