Житель Гурьевского района, выстреливший знакомому в глаз, пойдёт под суд

В Гурьевском районе пошёл под суд 41-летний местный житель, который выстрелил в глаз своему знакомому. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.



Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. "з". ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия"). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.