Жителю Гурьевского района, ударившему подругу ножом в живот, предъявили обвинение

В среду, 22 февраля, в Гурьевском районе предъявили обвинение местному жителю, напавшему на сожительницу с ножом. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.



29-летнего безработного мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренном ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.