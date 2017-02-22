Жителю Гурьевского района, ударившему подругу ножом в живот, предъявили обвинение
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В среду, 22 февраля, в Гурьевском районе предъявили обвинение местному жителю, напавшему на сожительницу с ножом. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
29-летнего безработного мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренном ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
3 декабря около 11 часов вечера между обвиняемым и его 27-летней девушкой произошла
ссора. Мужчина ударил возлюбленную ножом в живот. Пострадавшую госпитализировали. Злоумышленник скрылся с места преступления. Полицейские объявили его в розыск. О задержании подозреваемого стало
известно 12 декабря.
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