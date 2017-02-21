Калининградца, зарезавшего сожительницу, приговорили к девяти годам лишения свободы
В Калининграде вынесли приговор 40-летнему местному жителю, зарезавшему сожительницу. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе областного суда.
Убийство произошло в квартире на ул. Энгельса в Калининграде. Подсудимый и его 42-летняя сожительница пили спиртное в компании двух знакомых. Во время застолья пара поссорилась. На почве конфликта женщина ударила мужчину ножом в живот. Тот нанёс ей аналогичный ответный удар. В результате потерпевшая скончалась на месте. Её сожителя доставили в БСМП.
Уголовное дело по факту убийства в отношении калининградца рассматривали
в Центральном районном суде. Мужчину приговорили к девяти годам колонии строгого режима и взыскали с него в пользу родственников полмиллиона рублей моральной компенсации. К смягчающим обстоятельствам отнесли явку с повинной, признание вины, раскаяние в содеянном, сотрудничество со следствием, состояние здоровья и противоправное поведение потерпевшей.
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