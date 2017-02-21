Калининградца, зарезавшего сожительницу, приговорили к девяти годам лишения свободы

В Калининграде вынесли приговор 40-летнему местному жителю, зарезавшему сожительницу. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе областного суда.



Убийство произошло в квартире на ул. Энгельса в Калининграде. Подсудимый и его 42-летняя сожительница пили спиртное в компании двух знакомых. Во время застолья пара поссорилась. На почве конфликта женщина ударила мужчину ножом в живот. Тот нанёс ей аналогичный ответный удар. В результате потерпевшая скончалась на месте. Её сожителя доставили в БСМП.