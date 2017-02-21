Калининградка хочет отсудить у "Резиденции королей" 250 тысяч за сломанную на катке руку

В Калининграде 35-летняя местная жительница планирует подать в суд на "Резиденцию королей". Женщина хочет взыскать с компании 250 тысяч рублей за сломанную на катке руку. Об этом пострадавшая сообщила Клопс.Ru.

Полумрак и дерзкий сотрудник

14 января Екатерина Власова вместе с подругами пришла на ледовую арену в "Резиденцию королей". По словам женщины, она ходит туда кататься не первый год. Однако впервые отдых закончился для неё травмой.



"Минут 10-15 откатались, всё было хорошо, — вспоминает Екатерина. — А затем почему-то там свет выключили, полумрак был какой-то. Потом на лёд вышел парень лет 20 и начал очень агрессивно кататься, резко, дерзко, у него падения были сильные. Я на него обращала внимание, очень страшно было с ним столкнуться. Он куда-то уходил, а потом приходил снова на каток. Я была в центре и делала лёгкие упражнения, качусь и вижу: он летит на меня, я падаю на руку и сразу понимаю, что она сломана".



Чуть позже выяснилось, что парень, который столкнулся с женщиной, — сотрудник катка, работающий на выдаче коньков. Однако, по словам пострадавшей, он не только не извинился, но и не помог ей подняться. Первую помощь женщине, как она утверждает, также никто не оказал.

Я просто сидела там посередине катка, было очень больно, я еле встала и пошла к выходу. Ни воды, ни первой помощи сотрудники мне не предложили. У них даже аптечки нет. Я начала писать жалобу на имя директора, пришёл один из учредителей, пожалел, что всё так произошло, и сразу попросил, чтобы на катке включили свет. Он предложил вызвать мне такси, но я отказалась. Мы с подругами вызвали скорую, и меня увезли в БСМП.

Уголовное дело и 250 тысяч

В больнице у женщины диагностировали перелом правой лучевой кости. Через своего представителя она направила официальную претензию в "Резиденцию королей", в которой пригрозила обратиться по поводу случившегося в прокуратуру и Роспотребнадзор. Также Власова потребовала 150 тысяч рублей компенсации за сломанную руку.



В тексте документа калининградка заявила, что сотрудник катка специально врезался в неё. Она также отметила, что служба безопасности игнорировала его опасное поведение на льду.



По словам женщины, на претензию ей прислали "отписку" о том, что "Резиденция королей" сожалеет о случившемся и приносит свои извинения. Однако, согласно тексту ответа, калининградке сообщили, что страховая компания, которая занимается возмещением вреда, уже рассматривает её документы.



Пострадавшую тем не менее это не удовлетворило. Она намерена добиваться компенсации вреда в суде. По словам её представителя Романа Антоненкова, сумма выплаты должна составить как минимум 250 тысяч рублей.

Мы хотим возбудить уголовное дело по статье "Умышленное причинение среднего вреда здоровья" и готовим документы в Роспотребнадзор. Мы считаем, что ледовый каток не соответствует минимальным требованиям безопасности. Кроме того, пострадавшая на больничном и испытывает значительные неудобства. Одной рукой невозможно ни накраситься, ни голову помыть, ни ребёнка забрать, она даже приготовить ничего не может. Мы надеялись, что собственник пойдёт навстречу, но он полностью проигнорировал эту ситуацию.

Представитель "Резиденции королей" Татьяна Мужаева назвала требования выплатить пострадавшей 150 тысяч рублей в досудебном порядке безосновательными. Юрист отметила, что руководство ранее приносило извинения женщине, а вопрос о возмещении вреда решает страховая компания.



"Мы сожалеем о сложившейся ситуации, повторно приносим свои извинения Власовой, желаем ей быстрейшего выздоровления и будем контролировать процесс полного выполнения своих обязательств страховой компанией", — заявила Мужаева.