В Калининграде 22-летняя девушка выпала из окна второго этажа
В ночь на вторник, 21 февраля, со второго этажа многоквартирного дома в Калининграде выпала 22-летняя девушка. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.
В пресс-службе регионального УМВД подтвердили информацию. В результате происшествия девушку доставили в областную клиническую больницу. У неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, переломы верхней и нижней челюстей, перелом костей предплечья, травматический шок.
На ул. Гагарина пострадавшая снимает квартиру вместе со своим другом. По словам молодого человека, девушка выпала из окна по неосторожности. В тот вечер оба вернулись с вечеринки в крепком подпитии.
Полиция проводит проверку по данному факту и выясняет обстоятельства дела. На данный момент никто из молодых людей не выдвигал друг другу каких-либо претензий.
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