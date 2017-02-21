На полигоне Хмелёвка в Балтийске грузовик сбил срочника

Сегодня утром, 21 февраля, на полигоне Хмелёвка в Балтийске грузовик наехал на 20-летнего военнослужащего по призыву. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.



Фельдшер Балтийской бригады передал срочника медикам скорой помощи. Около 9 утра молодого человека доставили в Центральную городскую больницу Калининграда. По предварительным данным, у него диагностировали травмы позвоночника и грудной клетки. Угрозы для его жизни нет.