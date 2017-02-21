На полигоне Хмелёвка в Балтийске грузовик сбил срочника
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Сегодня утром, 21 февраля, на полигоне Хмелёвка в Балтийске грузовик наехал на 20-летнего военнослужащего по призыву. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.
Фельдшер Балтийской бригады передал срочника медикам скорой помощи. Около 9 утра молодого человека доставили в Центральную городскую больницу Калининграда. По предварительным данным, у него диагностировали травмы позвоночника и грудной клетки. Угрозы для его жизни нет.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.