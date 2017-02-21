Калининградца ранила ножом случайная знакомая, которую он пригласил к себе на ночь

34-летнего калининградца ранила ножом случайная знакомая, которую он пригласил к себе домой на ночь. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Конфликт произошел в ночь на субботу, 18 февраля, в квартире на ул. Тургенева. 32-летняя жительница Гурьевского района пришла к хозяину дома на застолье. В разгар веселья между ними произошел бытовой конфликт. Подозреваемая схватила нож и ударила мужчину в живот. Пострадавшего госпитализировали с проникающим ранением брюшной полости.

"Полицейские задержали 32-летнюю жительницу региона по подозрению в причинении ножевого ранения калининградцу. Действия задержанной квалифицированы по пункту "з" ч.2 ст. 112 УК РФ “Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия”. Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", — говорится в сообщении.