В Калининграде прекратили уголовное дело по факту половой связи 29-летнего оренбуржца и 15-летней школьницы

В Калининграде прекратили уголовное дело по факту половой связи со школьницей в отношении 29-летнего уроженца Оренбургской области. Об этом Клопс.Ru сообщила и. о. старшего помощника руководителя регионального управления СК Наталья Гацко.

В отношении оренбуржца рассматривали уголовное дело по ч. 1 ст. 134 ("Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста"). В ходе следствия выяснилось, что половой акт между мужчиной и 15-летней школьницей произошёл по обоюдному согласию. На судебном заседании дело закрыли из-за примирения сторон.