В Калининграде прекратили уголовное дело по факту половой связи 29-летнего оренбуржца и 15-летней школьницы
В Калининграде прекратили уголовное дело по факту половой связи со школьницей в отношении 29-летнего уроженца Оренбургской области. Об этом Клопс.Ru сообщила и. о. старшего помощника руководителя регионального управления СК Наталья Гацко.
В отношении оренбуржца рассматривали уголовное дело по ч. 1 ст. 134 ("Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста"). В ходе следствия выяснилось, что половой акт между мужчиной и 15-летней школьницей произошёл по обоюдному согласию. На судебном заседании дело закрыли из-за примирения сторон.
Ранее Клопс.Ru сообщал о том, что уроженец Оренбургской области надругался
над девятиклассницей. В октябре 2016 года, скрыв свой реальный возраст, он познакомился с 15-летней девочкой в социальных сетях. Спустя несколько дней мужчина позвал её на вечеринку, проходившую в квартире на ул. Брамса. Там между ними произошёл половой контакт.
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