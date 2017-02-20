СК назвал причину смерти неманской девятиклассницы, погибшей по дороге в школу

В Калининградской области следователи установили причину гибели 15-летней школьницы из посёлка Канаш, погибшей по дороге в школу. Об этом Клопс.Ru сообщила старший помощник руководителя регионального управления СК Наталья Гацко.
По официальным данным, девочка умерла от болезни. Ранее рассматривалась
версия о том, что школьница отравилась медикаментами.
14 ноября в посёлке Канаш Неманского района погибла
15-летняя девочка. Девятиклассница почувствовала себя плохо по дороге в школу и решила вернуться. В тяжёлом состоянии на улице её обнаружил сосед. Он доставил подростка домой и вызвал врачей. Однако, несмотря на усилия медиков, школьница скончалась. Позднее стало известно, что она страдала
хроническим заболеванием.
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