Калининградец украл у сожительницы золото и ноутбук на полмиллиона рублей

В Калининграде местный житель обокрал свою гражданскую супругу, присвоив имущества на 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По предварительным данным, злоумышленник унёс из квартиры своей 36-летней гражданской жены восемь золотых украшений и ноутбук. Сумма ущерба составила 500 тысяч рублей.

Полиция задержала ранее судимого 31-летнего подозреваемого. В его отношении возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража"). Мужчину поместили в изолятор.