Литовский рыбак пересёк границу с Калининградской областью в поисках лучшего клёва
В понедельник, 13 февраля, в Калининградскую область случайно попал рыбак из Литвы. Об этом сообщает Служба охраны госграницы соседней страны.
62-летний житель Клайпедского района искал лучшее место для клёва. На самодельных санях, к которым был прикреплён стул, он ехал по льду. Таким образом мужчина случайно оказался в России.
Проехав 100 метров, он вернулся в Литву. После этого рыбак был задержан сотрудниками береговой охраны. Нарушителя оштрафовали на 35 евро.
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