Литовский рыбак пересёк границу с Калининградской областью в поисках лучшего клёва

В понедельник, 13 февраля, в Калининградскую область случайно попал рыбак из Литвы. Об этом сообщает Служба охраны госграницы соседней страны.

62-летний житель Клайпедского района искал лучшее место для клёва. На самодельных санях, к которым был прикреплён стул, он ехал по льду. Таким образом мужчина случайно оказался в России.

Проехав 100 метров, он вернулся в Литву. После этого рыбак был задержан сотрудниками береговой охраны. Нарушителя оштрафовали на 35 евро.