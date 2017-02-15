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"Калининградского вампира", пытавшегося убить родителей, отправят на принудительное лечение

16:47
  2319 0
  • Фото пресс-службы УМВД России по Калининградской области
Фото пресс-службы УМВД России по Калининградской области
20-летнего жителя Калининградской области, который в феврале прошлого года попытался убить своих родителей, отправят на принудительное лечение. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
Во время предварительного следствия специалисты установили, что молодой человек страдает хроническим психическим расстройством. Поэтому он был не в состоянии осознавать общественную опасность своих действий, когда пытался зарезать отца с матерью.
 
"По результатам изучения уголовного дела по ч. 3 ст. 30 и п. “а” ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство") прокуратура области направила его в областной суд с постановлением о применении в отношении калининградца принудительной меры медицинского характера", — говорится в сообщении пресс-службы.

Житель СНТ "Железнодорожник", учившийся в вечерней школе, напал на своих родителей 18 февраля 2016 года. Он несколько раз ударил ножом спящих отца с матерью. К счастью, проснувшийся родитель смог дать отпор ребенку и вовремя вызвать медиков. Подросток сбежал к другу, где его и задержали. Позднее стало известно, что юноша страдал раздвоением личности, считал себя вампиром и хотел попробовать человеческую кровь. 
 

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