"Калининградского вампира", пытавшегося убить родителей, отправят на принудительное лечение

20-летнего жителя Калининградской области, который в феврале прошлого года попытался убить своих родителей, отправят на принудительное лечение. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Во время предварительного следствия специалисты установили, что молодой человек страдает хроническим психическим расстройством. Поэтому он был не в состоянии осознавать общественную опасность своих действий, когда пытался зарезать отца с матерью.

"По результатам изучения уголовного дела по ч. 3 ст. 30 и п. “а” ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство") прокуратура области направила его в областной суд с постановлением о применении в отношении калининградца принудительной меры медицинского характера", — говорится в сообщении пресс-службы.