"Калининградского вампира", пытавшегося убить родителей, отправят на принудительное лечение

20-летнего жителя Калининградской области, который в феврале прошлого года попытался убить своих родителей, отправят на принудительное лечение. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Во время предварительного следствия специалисты установили, что молодой человек страдает хроническим психическим расстройством. Поэтому он был не в состоянии осознавать общественную опасность своих действий, когда пытался зарезать отца с матерью.
"По результатам изучения уголовного дела по ч. 3 ст. 30 и п. “а” ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство") прокуратура области направила его в областной суд с постановлением о применении в отношении калининградца принудительной меры медицинского характера", — говорится в сообщении пресс-службы.
Житель СНТ "Железнодорожник", учившийся в вечерней школе, напал
на своих родителей 18 февраля 2016 года. Он несколько раз ударил ножом спящих отца с матерью. К счастью, проснувшийся родитель смог дать отпор ребенку и вовремя вызвать медиков. Подросток сбежал к другу, где его и задержали. Позднее стало известно, что юноша страдал
раздвоением личности, считал себя вампиром и хотел попробовать человеческую кровь.
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