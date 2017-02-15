Калининградец голыми руками забил насмерть женщину и получил девять лет колонии

В Калининграде вынесли приговор местному жителю, который до смерти забил свою сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.
Подсудимого приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Кроме того, его обязали выплатить 500 тысяч рублей штрафа дочери погибшей в качестве моральной компенсации.
Летом прошлого года в квартире в переулке Карташёва между пьяным калининградцем и его возлюбленной разгорелась ссора на почве ревности. Мужчина избил женщину руками и ногами. От полученных травм она скончалась на месте преступления.
Калининградец частично признал свою вину, пояснив, что не ожидал, что его удары приведут к смерти сожительницы. Суд квалифицировал его действия по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть человека").
К смягчающим обстоятельствам отнесли явку с повинной, состояние здоровья, оказание помощи пострадавшей, раскаяние и помощь в раскрытии преступления. Суд также учёл, что у подсудимого есть двое несовершеннолетних детей и престарелый отец.
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