Калининградка разыскивает тяжелобольного сына, которого увёз отец

Жительница Калининграда разыскивает своего трёхлетнего сына с редким диагнозом, которого в воскресенье в неизвестном направлении увёз отец. Об этом Клопс.Ru сообщила пострадавшая Юлия Разумовская.

По словам женщины, в воскресенье отец ребёнка забрал мальчика из её дома в Светлогорске к себе с ночёвкой, пообещав утром отвезти его в детский сад. Однако в дошкольном учреждении сын так и не появился. О его местонахождении ничего не известно. При этом из-за редкого диагноза ребёнку требуется специальный уход.

"Отец не берёт трубку, — рассказывает Юлия. — Одни раз только удалось до него дозвониться. Он сказал, что привезёт мальчика через неделю. Но дело в том, что у моего сына стеноз гортани и ему становится плохо, как правило, во сне. Если не заметить, что начался приступ, ребенок может задохнуться. Чтобы услышать это, нужно чутко спать. С отцом ребёнка я рассталась на шестом месяце беременности, как ухаживать за ним он не знает, навыка чуткого сна не имеет. Лекарств для сына у него нет".

Мать мальчика полагает, что отец скрывается где-то в Калининградской области. Женщина проехала по всем известным ей адресам своего бывшего сожителя, но ни ребёнка, ни отца не обнаружила. Она уже подала заявление в полицию. На момент написания заметки, отец мальчика вышел с матерью на связь и заявил, что не намерен говорить ей, где находится сын.

"Я очень переживаю, что он не сможет оказать ему необходимую помощь. Он работает на заводе в течение суток, а это значит, что ребёнок остаётся с третьими лицами", — утверждает Юлия.

Мать ребёнка просит всех, кто располагает информацией о его местонахождении, позвонить ей по телефону: +7 909 79 13 113.