Превысившему полномочия калининградскому полицейскому дали три года условно
Фото пресс-службы УМВД России по Калининградской области
В Калининграде вынесли приговор полицейскому, превысившему должностные полномочия. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе областного суда.
В сентябре 2014 года страж порядка вместе со своим знакомым задержал подозреваемого в поджоге автомобиля. При этом сотрудник правоохранительных органов не согласовал свои действия с начальством. Более того, мужчины избили задержанного, причинив ему лёгкий вред здоровью.
Ленинградский районный суд признал подсудимого виновным в превышении должностных полномочий, а его знакомого — в пособничестве. Обоих приговорили к трём годам колонии условно с лишением права быть представителем власти на два года. Наказание бывшему полицейскому смягчили, как ветерану боевых действий и обладателю государственных наград. Кроме того, суд учёл, что у него на иждивении находятся несовершеннолетний ребёнок и престарелая мать. К обстоятельствам, смягчающим наказание пособника, отнесли совершение преступления впервые, молодой возраст и частичное признание вины.
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