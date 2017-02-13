В Калининграде арестовали 42-летнего адвоката, обвиняемого в покушении на мошенничество

42-летнего члена Адвокатской палаты области, обвиняемого в покушении на мошенничество, поместили в СИЗО. Об этом Клопс.Ru сообщили в региональном управлении СК.

Уголовное дело возбудили ещё 8 февраля. По версии следствия, адвокат пообещал 38-летней калининградке избавить её знакомого предпринимателя — фигуранта уголовного дела — от ответственности. Юрист попросил у женщины 50 тысяч евро, которые он якобы собирался передать сотрудникам регионального УМВД. На самом деле деньги он хотел оставить себе.

В результате потерпевшая дала адвокату половину суммы —25 тысяч евро (более полутора миллионов рублей). Однако, обвиняемый не смог завершить задуманное. Сотрудники областного управления ФСБ задержали его на месте преступления.

10 февраля Ленинградский районный суд по ходатайству следователя регионального СК принял решение заключить адвоката под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.