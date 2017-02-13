19-летнего жителя Гусева, ударившего знакомого ножом, приговорили к пяти годам колонии

19-летний житель Гусева, который ударил знакомого ножом, проведёт пять лет в колонии общего режима. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.

Приговор огласили в пятницу, 10 февраля. Молодого человека обвинили в покушении на убийство. Во время судебного разбирательства статью переквалифицировали в "Причинение тяжкого вреда здоровью". К смягчающим обстоятельствам Гусевский районный суд отнёс признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной и молодой возраст подсудимого, к отягчающим — пьяное состояние.