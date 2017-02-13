В Светлом автослесарь задохнулся выхлопными газами

В Светлом погиб сотрудник местного автосервиса. По предварительной информации, мужчина отравился выхлопными газами. Об этом Клопс.Ru сообщила и. о. старшего помощника руководителя регионального управления СК Наталья Гацко.

Рабочего обнаружили в пятницу, 10 февраля, в гараже на территории города. По версии следствия, мужчина, будучи пьяным, сел в автомобиль, завёл двигатель и уснул. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. Следователи проводят проверку по факту случившегося.