В Нестерове 20-летний парень украл из магазина коробку с пожертвованиями
В Нестерове 20-летний местный житель украл из магазина ящик для пожертвований. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Молодой человек под видом покупателя зашёл в торговый зал. Когда продавщица отвлеклась, он украл коробку с пожертвованиями для больного ребёнка. В ней находилось три тысячи рублей. Парень потратил деньги на личные нужды.
Полицейские задержали злоумышленника и возбудили в его отношении уголовное дело за кражу. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
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