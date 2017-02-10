В Нестерове 20-летний парень украл из магазина коробку с пожертвованиями

В Нестерове 20-летний местный житель украл из магазина ящик для пожертвований. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Молодой человек под видом покупателя зашёл в торговый зал. Когда продавщица отвлеклась, он украл коробку с пожертвованиями для больного ребёнка. В ней находилось три тысячи рублей. Парень потратил деньги на личные нужды.



Полицейские задержали злоумышленника и возбудили в его отношении уголовное дело за кражу. Ему грозит до двух лет лишения свободы.