На Московском проспекте двое уголовников избили и ограбили калининградца

На Московском проспекте в Калининграде двое уголовников избили и ограбили местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленники напали на 35-летнего калининградца вечером 5 января. Они отвели его за автобусную остановку и повалили на землю. Пока один из нападавших бил потерпевшего, второй вытащил из его карманов два смартфона и кошелёк с деньгами.



Полицейские задержали двух подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались 23-летний калининградец и 26-летний житель Черняховского района. Обоих ранее неоднократно судили за кражи и незаконный оборот наркотиков. В отношении задержанных возбудили уголовное дело за грабёж, совершённый по предварительному сговору. Им грозит до пяти лет лишения свободы.