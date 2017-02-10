Жителя Черняховска осудили за кражу инвалидной коляски
22-летнего жителя Черняховска осудили за кражу инвалидной коляски. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В августе прошлого года молодой человек украл коляску инвалида 1 группы. Потерпевший хранил её в подъезде из-за нехватки места в квартире. Воспользовавшись этим, злоумышленник похитил инвалидное кресло стоимостью 11 тысяч рублей и выставил на продажу на сайте "Авито".
Суд признал мужчину виновным в краже и приговорил к двум годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. Похищенное имущество вернули потерпевшему.
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