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Главная Новости Происшествия

На Куршской косе горел одноэтажный жилой дом (фото)

Автор: Виктория Мокрецова
17:25
  238 0
  • Фото Mari Aleksandrovna
  • Фото Mari Aleksandrovna
Фото Mari Aleksandrovna
2 фото
В среду, 8 февраля, на Куршской косе, в посёлке Рыбачьем, горел одноэтажный жилой дом. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.
 
Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях около 14:00. У немецкого здания довоенной постройки горела кровля. На месте работали три пожарных подразделения. Пострадавших нет.
 

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