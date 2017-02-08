На Куршской косе горел одноэтажный жилой дом (фото)
Фото Mari Aleksandrovna
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В среду, 8 февраля, на Куршской косе, в посёлке Рыбачьем, горел одноэтажный жилой дом. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.
Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях около 14:00. У немецкого здания довоенной постройки горела кровля. На месте работали три пожарных подразделения. Пострадавших нет.
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