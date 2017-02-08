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Главная Новости Происшествия

В квартире на ул. Невского двое мужчин пытались спрятать мёртвого собутыльника под кровать

Автор: Виктория Мокрецова
16:59
  1036 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
В понедельник, 6 февраля, в Калининграде, в квартире на ул. Невского, обнаружили тело 57-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба региональной Росгвардии.
 
Около 11 утра на пульт дежурного Росгвардии поступило сообщение от жительницы Калининграда, которая утверждала, что в квартире дома на ул. Невского находится тело мужчины. Выехавшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили там пьяных людей, которые пытались спрятать под кровать мёртвого человека.
 
В результате были задержаны двое мужчин 30 и 37 лет. В их отношении возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 ("Деяния, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего"). Им грозит до 15 лет лишения свободы.
 

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