На сайте объявлений продавали украденные из войсковой части автомобильные аккумуляторы

На сайте объявлений продавали украденные в одной из войсковых частей Калининграда аккумуляторы для автомобильной техники. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Балтийскому флоту.



Объявление о продаже аккумуляторных батарей марки "6СТ-190А" находилось на сайте "Авито" в период с 20 по 23 января. Сотрудники военного следственного отдела проводят проверку по факту кражи и разыскивают покупателей товара. Всех, кто приобретал его у продавца с контактным номером +7 (963) 298 87 77, просят обратиться в военный следственный отдел СК России по Калининградскому гарнизону по адресу ул. Шиллера, 3а, или по телефонам +7 (4012) 95 69 25, +7 (921) 269 40 80.