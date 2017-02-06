Житель Гурьевского района узнал об угоне своих "Жигулей" от полицейских

68-летний житель посёлка Константиновка узнал об угоне своего автомобиля марки "Жигули" от полицейских. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Дорожные инспекторы остановили украденный автомобиль в Багратионовске. За его рулём сидел 26-летний мужчина. Водитель не смог предъявить документы на транспортное средство. Выяснилось, что он угнал машину минувшей ночью от дома в посёлке Константиновка Гурьевского района. Владелец автомобиля не знал о пропаже, пока ему не сообщили об этом сотрудники полиции.

Угонщика задержали и поместили в изолятор временного содержания. В его отношении возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.