Житель Гурьевского района узнал об угоне своих "Жигулей" от полицейских
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
68-летний житель посёлка Константиновка узнал об угоне своего автомобиля марки "Жигули" от полицейских. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Дорожные инспекторы остановили украденный автомобиль в Багратионовске. За его рулём сидел 26-летний мужчина. Водитель не смог предъявить документы на транспортное средство. Выяснилось, что он угнал машину минувшей ночью от дома в посёлке Константиновка Гурьевского района. Владелец автомобиля не знал о пропаже, пока ему не сообщили об этом сотрудники полиции.
Угонщика задержали и поместили в изолятор временного содержания. В его отношении возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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