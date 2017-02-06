На трассе Калининград — Нестеров "Рено" вылетел в кювет, пострадал водитель
Фото предоставлено пресс-службой УМВД по Калининградской области
В воскресенье, 5 февраля, на трассе Калининград — Нестеров пострадал водитель "Рено", вылетевшего в кювет. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП случилось около 16:00. Водитель иномарки выбрал неправильный скоростной режим и не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась. В результате мужчину госпитализировали.
На место происшествия выезжали
сотрудники МЧС. В ликвидации последствий аварии участвовали трое пожарных и одна единица техники.
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