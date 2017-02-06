На Ленинском проспекте пьяный водитель сбил двух пешеходов на "зебре"

В субботу, 4 февраля, на Ленинском проспекте в Калининграде пьяный водитель "Сузуки" сбил двух человек на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла около шести вечера. По предварительным данным, водитель автомобиля "Сузуки" был пьян. Он наехал на 76-летнюю пенсионерку и 30-летнего мужчину на регулируемом перекрёстке. В результате женщина получила травмы.