На Ленинском проспекте пьяный водитель сбил двух пешеходов на "зебре"
Фото пресс-службы УМВД по Калининградской области
В субботу, 4 февраля, на Ленинском проспекте в Калининграде пьяный водитель "Сузуки" сбил двух человек на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла около шести вечера. По предварительным данным, водитель автомобиля "Сузуки" был пьян. Он наехал на 76-летнюю пенсионерку и 30-летнего мужчину на регулируемом перекрёстке. В результате женщина получила травмы.
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