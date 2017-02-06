Калининградец, из ревности ударивший девушку, получил два с половиной года условно
В Калининграде местного жителя, дважды ударившего знакомую в живот кулаком, приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе областного суда.
Мужчина совершил преступление 7 ноября прошлого года на улице Печатной. На почве ревности мужчина дважды ударил девушку.
В отношении калининградца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Московский районный суд приговорил его к двум с половиной годам условного лишения свободы с двухлетним испытательным сроком.
К смягчающим обстоятельствам отнесли явку с повинной, полное признание вины и раскаяние в содеянном. Осуждённый активно способствовал раскрытию преступления и возместил ущерб своей знакомой. Потерпевшая просила о смягчении наказания.
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