"Нас не было семь минут": у калининградцев из машины украли 100 тысяч рублей, пока они ходили в магазин

В среду, 25 января, в Калининграде неизвестные украли из припаркованной на улице машины 100 тысяч рублей. Об этом Клопс.Ru сообщила хозяйка автомобиля Марина Саросеко.



Около двух часов дня 26-летняя женщина и её супруг оставили машину около Центрального парка и пошли в цветочный магазин. Там они находились не больше семи минут. За это время в их автомобиль успел забраться вор — несмотря на то что он был закрыт и подключён к сигнализации.



"Когда мы вернулись из магазина, двери были также закрыты, я повернулась на заднее сидение, чтобы взять сумку, и увидела, что её нет. Кошелёк и сумка мужа также пропали. В общей сложности у нас украли более ста тысяч рублей, два паспорта, права и ключи от дома", — рассказала Марина.



Супруги написали заявление в полицию. В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что проводят проверку по факту случившегося.



Женщина полагает, что преступник мог выбросить документы на улицу, и просит у горожан помощи. Тех, кто нашёл паспорта на имена Саросеко Марины Сергеевны и Саросеко Александра Сергеевича, а также водительские права на имя Шапки Марины Сергеевны, просят обратиться по телефону 8-981-462-81-17 (за вознаграждение).