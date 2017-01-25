В отношении 53-летней жительницы Черняховска, сбившей пешехода, возбудили уголовное дело
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении 53-летней жительницы Черняховска, которая сбила женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Следователи завершили проверку по факту ДТП. Теперь речь идет о ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").
Авария произошла 29 октября прошлого года на ул. Гагарина. 53-летняя калининградка переходила дорогу по пешеходному переходу. В это время на нее наехал "Фольксваген", которым управляла автомобилистка.
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