В Калининграде 23-летний рабочий упал со второго этажа строящегося дома

Во вторник, 24 января, на ул. Катина в Калининграде со второго этажа строящегося дома упал 23-летний рабочий из Средней Азии. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в оперативных службах города.



Несчастный случай произошёл около 10:30 в районе частной застройки. Мужчина работал на высоте почти 10 метров, когда не удержался и упал вниз. На место вызвали скорую помощь. Медики доставили пострадавшего в БСМП, где ему диагностировали перелом бедра. Сейчас его состояние оценивают как удовлетворительное.



В пресс-службе УМВД по Калининградской области сообщили, что у молодого человека иностранное гражданство. По данным полиции, у него есть разрешение на временное проживание на территории региона.



На место происшествия выезжала следственная группа УМВД, а также следователь регионального Следственного комитета. Сейчас по данному факту проводится проверка.