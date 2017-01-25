В Калининграде 23-летний рабочий упал со второго этажа строящегося дома
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Во вторник, 24 января, на ул. Катина в Калининграде со второго этажа строящегося дома упал 23-летний рабочий из Средней Азии. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в оперативных службах города.
Несчастный случай произошёл около 10:30 в районе частной застройки. Мужчина работал на высоте почти 10 метров, когда не удержался и упал вниз. На место вызвали скорую помощь. Медики доставили пострадавшего в БСМП, где ему диагностировали перелом бедра. Сейчас его состояние оценивают как удовлетворительное.
В пресс-службе УМВД по Калининградской области сообщили, что у молодого человека иностранное гражданство. По данным полиции, у него есть разрешение на временное проживание на территории региона.
На место происшествия выезжала следственная группа УМВД, а также следователь регионального Следственного комитета. Сейчас по данному факту проводится проверка.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.