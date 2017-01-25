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Главная Новости Происшествия

В Калининграде 23-летний рабочий упал со второго этажа строящегося дома

13:29
  1644 0
  • Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Во вторник, 24 января, на ул. Катина в Калининграде со второго этажа строящегося дома упал 23-летний рабочий из Средней Азии. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в оперативных службах города.

Несчастный случай произошёл около 10:30 в районе частной застройки. Мужчина работал на высоте почти 10 метров, когда не удержался и упал вниз. На место вызвали скорую помощь. Медики доставили пострадавшего в БСМП, где ему диагностировали перелом бедра. Сейчас его состояние оценивают как удовлетворительное. 

В пресс-службе УМВД по Калининградской области сообщили, что у молодого человека иностранное гражданство. По данным полиции, у него есть разрешение на временное проживание на территории региона.

На место происшествия выезжала следственная группа УМВД, а также следователь регионального Следственного комитета. Сейчас по данному факту проводится проверка.
 

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