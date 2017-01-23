Духи Avon, паспорт, смартфон: 22-летнему жителю области грозит до шести лет за кражу у пенсионерки

В Калининградской области возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Зеленоградского района, которого подозревают в краже с незаконным проникновением в жилище. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.



По данным полиции, молодой человек 20 января проник в дом 58-летней пенсионерки в Светлогорске через незапертую дверь. Из квартиры он похитил 10 тысяч рублей, телефон, паспорт женщины и флакон духов Avon. Всё украденное впоследствии обнаружилось во время обысков в подозреваемого. Сейчас ему грозит до шести лет лишения свободы.