Житель Польши пытался вывезти из Калининградской области 300 литров топлива

В пятницу, 20 января, польские пограничники задержали в Варминьско-Мазурском воеводстве своего соотечественника, пытавшегося ввезти в страну дизельное топливо. Об этом сообщается на сайте Таможенной палаты в Ольштыне.



Сотрудники ведомства остановили "Вольво", за рулём которого сидел мужчина. Оказалось, что в багажнике у него стояли канистры и контейнеры с 300 литрами топлива. Водитель сообщил, что он везёт их из России и таможенные пошлины он не заплатил. В отношении мужчины начаты следственные действия.