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Главная Новости Происшествия

Житель Польши пытался вывезти из Калининградской области 300 литров топлива

14:23
  911 0
  • Фото Таможенной палаты в Ольштыне
Фото Таможенной палаты в Ольштыне
В пятницу, 20 января, польские пограничники задержали в Варминьско-Мазурском воеводстве своего соотечественника, пытавшегося ввезти в страну дизельное топливо. Об этом сообщается на сайте Таможенной палаты в Ольштыне.

Сотрудники ведомства остановили "Вольво", за рулём которого сидел мужчина. Оказалось, что в багажнике у него стояли канистры и контейнеры с 300 литрами топлива. Водитель сообщил, что он везёт их из России и таможенные пошлины он не заплатил. В отношении мужчины начаты следственные действия.
 

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