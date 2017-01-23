Житель Польши пытался вывезти из Калининградской области 300 литров топлива
Фото Таможенной палаты в Ольштыне
В пятницу, 20 января, польские пограничники задержали в Варминьско-Мазурском воеводстве своего соотечественника, пытавшегося ввезти в страну дизельное топливо. Об этом сообщается на сайте Таможенной палаты в Ольштыне.
Сотрудники ведомства остановили "Вольво", за рулём которого сидел мужчина. Оказалось, что в багажнике у него стояли канистры и контейнеры с 300 литрами топлива. Водитель сообщил, что он везёт их из России и таможенные пошлины он не заплатил. В отношении мужчины начаты следственные действия.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.