"А шесть рублей кондуктор забрала себе": высаженный из автобуса второклассник рассказал, как добирался домой

Второкласснику, которого 17 января высадили из автобуса в Гурьевске, не хватило на проезд 4 рублей. Восьмилетний мальчик шел домой около часа, пока его не заметила водитель проезжающей мимо машины. В то время на улице уже было пустынно и темно.



Клопс.Ru поговорил со школьником, его бабушкой и представителем транспортной компании, которой может принадлежать упомянутый мальчиком автобус.

Рома

Роман учится в местной гимназии, во втором классе. Во вторник у него было четыре урока. После них он отправился на улицу Ленина, где обычно садится на автобус № 103. Когда общественный транспорт подъехал и мальчик зашел внутрь, он обнаружил, что потерял часть денег. Тогда кондуктор, потребовавшая у школьника заплатить за проезд, велела ему выйти из автобуса на следующей остановке.

Мне сказали дать деньги, у меня было только шесть рублей. Остальные выпали у меня из портфеля. Кондуктор сказала мне искать их, а я не нашел. Она меня на Фабричной выгнала, а шесть рублей себе оставила. Я пошёл за деньгами к дедушке на дачу, он рядом живёт, но его там не было. А потом меня нашли и отвезли домой.

Стоит отметить, что в автобусах пригородного сообщения плата за проезд рассчитывается в зависимости от километража. Однако для детей она стандартная — 10 рублей.

По словам ребёнка, в общей сложности он шел около часа. Дача его дедушки находится в районе улицы Безымянной — по пути домой. Именно на этой дороге Романа подхватила проезжавшая мимо местная жительница, которая и отвезла мальчика. Однако там он ни бабушке с дедушкой, ни отцу о случившемся он не рассказал.



Ул. Безымянная. Скриншот сервиса "Google Карты".

Бабушка

"Он пришел весь сырой. Я его спрашиваю: "Что случилось?". А он говорит: "Бабушка, я падал". Скользко было, видать, и темно уже, он, говорит, раз пять упал. А про то, что его из автобуса высадили, он ни слова не сказал. Холодненький такой весь пришел", — рассказала пожилая женщина.



По её словам, самостоятельно ходить в школу внук стал недавно. Раньше его постоянно возили на машине. Однако некоторое время назад мальчик заявил семье, что он уже взрослый и способен самостоятельно добираться до места учёбы.

Матери у нас нет, вот уже как восемь лет его сами с отцом воспитываем, но всё хорошо. Я всегда ему кладу денежку: 12 — в карман, 12 — в портфель, он никогда у меня без денег в школу не уходит. А обратно приходит одно и то же время примерно. Если задерживается на несколько минут, мы сразу же звоним и идём его встречать. Сейчас просто у него ещё и мобильный в ремонте, отец отнёс.

Тотем-7

Маршрут № 103, который назвал мальчик, обслуживает транспортная компания "Тотем-7". Представитель организации в разговоре Клопс.Ru заявил, что подобной ситуации на их автобусах не было и быть не могло.



"Не подтвердился этот факт. Все наши сотрудники прошли инструктажи по поводу детей. Я опросила всех водителей 101-го и 103-го маршрута, 10 человек, и никто не подтвердил. Мы всегда подвозим детей без денег, очень много таких случаев. Кондукторы говорят, что знают всех детей в Гурьевске, которые ездят автобусами, и что никогда и никого не высаживают", — заявила сотрудник отдела эксплуатации Светлана Ткаченко.



Тем временем случаем заинтересовались надзорные органы. Межрайонный Гурьевский следственный отдел начал проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.