"А шесть рублей кондуктор забрала себе": высаженный из автобуса второклассник рассказал, как добирался домой

Второкласснику, которого 17 января высадили
из автобуса в Гурьевске, не хватило на проезд 4 рублей. Восьмилетний мальчик шел домой около часа, пока его не заметила водитель проезжающей мимо машины. В то время на улице уже было пустынно и темно.
Клопс.Ru поговорил со школьником, его бабушкой и представителем транспортной компании, которой может принадлежать упомянутый мальчиком автобус.
Рома
Роман учится в местной гимназии, во втором классе. Во вторник у него было четыре урока. После них он отправился на улицу Ленина, где обычно садится на автобус № 103. Когда общественный транспорт подъехал и мальчик зашел внутрь, он обнаружил, что потерял часть денег. Тогда кондуктор, потребовавшая у школьника заплатить за проезд, велела ему выйти из автобуса на следующей остановке.
Мне сказали дать деньги, у меня было только шесть рублей. Остальные выпали у меня из портфеля. Кондуктор сказала мне искать их, а я не нашел. Она меня на Фабричной выгнала, а шесть рублей себе оставила. Я пошёл за деньгами к дедушке на дачу, он рядом живёт, но его там не было. А потом меня нашли и отвезли домой.
Стоит отметить, что в автобусах пригородного сообщения плата за проезд рассчитывается в зависимости от километража. Однако для детей она стандартная — 10 рублей.
По словам ребёнка, в общей сложности он шел около часа. Дача его дедушки находится в районе улицы Безымянной — по пути домой. Именно на этой дороге Романа подхватила проезжавшая мимо местная жительница, которая и отвезла мальчика. Однако там он ни бабушке с дедушкой, ни отцу о случившемся он не рассказал.
Ул. Безымянная. Скриншот сервиса "Google Карты".
Бабушка
"Он пришел весь сырой. Я его спрашиваю: "Что случилось?". А он говорит: "Бабушка, я падал". Скользко было, видать, и темно уже, он, говорит, раз пять упал. А про то, что его из автобуса высадили, он ни слова не сказал. Холодненький такой весь пришел", — рассказала пожилая женщина.
По её словам, самостоятельно ходить в школу внук стал недавно. Раньше его постоянно возили на машине. Однако некоторое время назад мальчик заявил семье, что он уже взрослый и способен самостоятельно добираться до места учёбы.
Матери у нас нет, вот уже как восемь лет его сами с отцом воспитываем, но всё хорошо. Я всегда ему кладу денежку: 12 — в карман, 12 — в портфель, он никогда у меня без денег в школу не уходит. А обратно приходит одно и то же время примерно. Если задерживается на несколько минут, мы сразу же звоним и идём его встречать. Сейчас просто у него ещё и мобильный в ремонте, отец отнёс.
Тотем-7
Маршрут № 103, который назвал мальчик, обслуживает транспортная компания "Тотем-7". Представитель организации в разговоре Клопс.Ru заявил, что подобной ситуации на их автобусах не было и быть не могло.
"Не подтвердился этот факт. Все наши сотрудники прошли инструктажи по поводу детей. Я опросила всех водителей 101-го и 103-го маршрута, 10 человек, и никто не подтвердил. Мы всегда подвозим детей без денег, очень много таких случаев. Кондукторы говорят, что знают всех детей в Гурьевске, которые ездят автобусами, и что никогда и никого не высаживают", — заявила сотрудник отдела эксплуатации Светлана Ткаченко.
Тем временем случаем заинтересовались надзорные органы. Межрайонный Гурьевский следственный отдел начал проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.