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Главная Новости Происшествия

"А шесть рублей кондуктор забрала себе": высаженный из автобуса второклассник рассказал, как добирался домой

Автор: Виктория Мокрецова
15:55
  3123 9
  • Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Второкласснику, которого 17 января высадили из автобуса в Гурьевске, не хватило на проезд 4 рублей. Восьмилетний мальчик шел домой около часа, пока его не заметила водитель проезжающей мимо машины. В то время на улице уже было пустынно и темно.

Клопс.Ru поговорил со школьником, его бабушкой и представителем транспортной компании, которой может принадлежать упомянутый мальчиком автобус.

Рома

Роман учится в местной гимназии, во втором классе. Во вторник у него было четыре урока. После них он отправился на улицу Ленина, где обычно садится на автобус № 103. Когда общественный транспорт подъехал и мальчик зашел внутрь, он обнаружил, что потерял часть денег. Тогда кондуктор, потребовавшая у школьника заплатить за проезд, велела ему выйти из автобуса на следующей остановке.
Мне сказали дать деньги, у меня было только шесть рублей. Остальные выпали у меня из портфеля. Кондуктор сказала мне искать их, а я не нашел. Она меня на Фабричной выгнала, а шесть рублей себе оставила. Я пошёл за деньгами к дедушке на дачу, он рядом живёт, но его там не было. А потом меня нашли и отвезли домой.
Стоит отметить, что в автобусах пригородного сообщения плата за проезд рассчитывается в зависимости от километража. Однако для детей она стандартная — 10 рублей. 
 
По словам ребёнка, в общей сложности он шел около часа. Дача его дедушки находится в районе улицы Безымянной — по пути домой. Именно на этой дороге Романа подхватила проезжавшая мимо местная жительница, которая и отвезла мальчика. Однако там он ни бабушке с дедушкой, ни отцу о случившемся он не рассказал.
 

Ул. Безымянная. Скриншот сервиса "Google Карты".

Бабушка

"Он пришел весь сырой. Я его спрашиваю: "Что случилось?". А он говорит: "Бабушка, я падал". Скользко было, видать, и темно уже, он, говорит, раз пять упал. А про то, что его из автобуса высадили, он ни слова не сказал. Холодненький такой весь пришел", — рассказала пожилая женщина.

По её словам, самостоятельно ходить в школу внук стал недавно. Раньше его постоянно возили на машине. Однако некоторое время назад мальчик заявил семье, что он уже взрослый и способен самостоятельно добираться до места учёбы. 
Матери у нас нет, вот уже как восемь лет его сами с отцом воспитываем, но всё хорошо. Я всегда ему кладу денежку: 12 — в карман, 12 — в портфель, он никогда у меня без денег в школу не уходит. А обратно приходит одно и то же время примерно. Если задерживается на несколько минут, мы сразу же звоним и идём его встречать. Сейчас просто у него ещё и мобильный  в ремонте, отец отнёс.

Тотем-7

Маршрут № 103, который назвал мальчик, обслуживает транспортная компания "Тотем-7". Представитель организации в разговоре Клопс.Ru заявил, что подобной ситуации на их автобусах не было и быть не могло.

"Не подтвердился этот факт. Все наши сотрудники прошли инструктажи по поводу детей. Я опросила всех водителей 101-го и 103-го маршрута, 10 человек, и никто не подтвердил. Мы всегда подвозим детей без денег, очень много таких случаев. Кондукторы говорят, что знают всех детей в Гурьевске, которые ездят автобусами, и что никогда и никого не высаживают", — заявила сотрудник отдела эксплуатации Светлана Ткаченко.

Тем временем случаем заинтересовались надзорные органы. Межрайонный Гурьевский следственный отдел начал проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 
 

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9 комментариев Правила комментирования

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Карина М.
Карина М. #
16:05
Их всего трое было в автобусе: водитель,  кондуктор и мальчик? Мальчик явно чего то недоговаривает.
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achrustalev
achrustalev #
16:16
Ничего удивительного в этой истории нет. "Тотем" — это такие коварные пи***асы, что на них никакой управы нет. Я сам жаловался на этих (с позволения сказать) перевозчиков. Водилы ездят как хотят, расписание не соблюдают, в автобусах, где нет кондуктора, билетов не дают. Да и автобусы — это одно название. Гробы на колесах. 
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Карина М.
Карина М. #
16:24
Ага! И из "гробов" злые тётки-упыри отбирают у бедных мальчиков шесть рублей и выкидывают их на улицу! Сами то в это верите?
P.S. А перевозчики у нас все грешат тем же, что и Тотем.
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АндрейЗорин
Зорин Андрей #
16:30
У Вас патологическая нелюбовь к маленьким мальчикам , как я погляжу?..
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Карина М.
Карина М. #
16:35
У меня патологическая нелюбовь ко всякого рода вбросам, при помощи которых происходит манипулирование сознанием людей. А ведь после раздутого "до небес" резонанса в СМИ по этому случаю, кто то невиновный может пострадать - вы об этом не задумывались?
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такеши
такеши #
16:20
А куда смотрели остальные пассажиры автобуса? Молча смотрели и слушали что происходит, а что лучше на телефон снимали? Не уж то не нашлось никого кто мог заступиться за мальчика и заплатить жалкие 4 рубля? Пи..расы остальные пассажи автобуса
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Карина М.
Карина М. #
16:30
А куда смотрели остальные пассажиры автобуса? Молча смотрели и слушали что происходит, а что лучше на телефон снимали? 
С телефона на Клопсе писали возмущённые комментарии.
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Belkaletuxa
Belkaletuxa #
16:47
мне одна свидетельница проишедшего рассказал, как она его за шкирку высаживала из автобуса, там даже скандал произошел из за этого с одной женщиной. она требовала фамилию озвучить кондуктора, но та отказалась
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Belkaletuxa
Belkaletuxa #
16:48
кондукторша была тетка лет под 60 . прическа каре темного цвета волосы
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