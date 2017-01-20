Калининградец разбил камнями стёкла в "Хёндае" своей бывшей девушки

В Калининграде задержали 28-летнего местного жителя, которого подозревают в порче чужого автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По предварительным данным, злоумышленник разбил камнями все стёкла в автомобиле "Хёндай", припаркованном на улице Нарвской. Сумма ущерба, причинённого 28-летней владелице машины, превысила 100 тысяч рублей.
Полиции мужчина сообщил, что поводом стала личная неприязнь к хозяйке автомобиля. По данным Клопс.Ru, раньше молодые люди встречались, но потом разошлись.
"Дознаватели УМВД России по городу Калининграду возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего жителя областного центра. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленное повреждение чужого имущества", — говорится в сообщении пресс-службы.
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