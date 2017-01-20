29-летняя жительница Калининграда украла у случайного любовника 95 тысяч рублей

В Калининграде полицейские задержали 29-летнюю местную жительницу, которую подозревают в краже 95 тысяч рублей у случайного знакомого. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По версии сотрудников ведомства, молодая женщина, живущая в Правдинском районе, познакомилась на улице с 44-летним калининградцем. Тот пригласил её к себе домой на романтический вечер. После застолья мужчина заснул, а гостья нашла его банковскую карту и скрылась. Наутро хозяину квартиры пришло СМС-сообщение о списании со счёта 95 тысяч.

"В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", — говорится в сообщении ведомства.