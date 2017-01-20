29-летняя жительница Калининграда украла у случайного любовника 95 тысяч рублей
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Калининграде полицейские задержали 29-летнюю местную жительницу, которую подозревают в краже 95 тысяч рублей у случайного знакомого. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По версии сотрудников ведомства, молодая женщина, живущая в Правдинском районе, познакомилась на улице с 44-летним калининградцем. Тот пригласил её к себе домой на романтический вечер. После застолья мужчина заснул, а гостья нашла его банковскую карту и скрылась. Наутро хозяину квартиры пришло СМС-сообщение о списании со счёта 95 тысяч.
"В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", — говорится в сообщении ведомства.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.