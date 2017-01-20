В Каменском из горящей квартиры спасли 45-летнюю женщину

В четверг, 19 января, в посёлке Каменское произошёл пожар в двухэтажном жилом кирпичном доме. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Калининградской области.

Сообщение о возгорании в Черняховском городском округе поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 18:30. В двухкомнатной квартире на первом этаже здания загорелся диван.

"Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчёты пожарно-спасательных частей ПСЧ-11 в составе 8 человек и 3 единиц техники", — говорится в сообщении ведомства.

По информации Клопс.Ru, пострадала 45-летняя хозяйка квартиры. Пожарные спасли её и передали медикам. Женщину доставили в Центральную районную больницу с ожогами различной степени тяжести.