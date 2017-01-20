В Калининградской области "Форд" врезался в дерево, 64-летний водитель погиб

В четверг, 19 января, в Калининградской области в аварии погиб 64-летний пенсионер. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в 15:50 на 14-м километре автодороги Зеленоградск — Морское. По предварительным данным, пожилой мужчина, сидевший за рулём "Форда", выехал на встречку на закруглении дороги. В результате манёвра он врезался в придорожное дерево. Мужчина скончался на месте происшествия.