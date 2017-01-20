Жительницу Гусева, зарезавшую любовника, приговорили к восьми годам колонии

Жительницу Гусева, которая будучи пьяной зарезала своего любовника весной прошлого года, приговорили к восьми годам колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

На суде женщина частично признала свою вину и заявила, что убила сожителя случайно. Якобы между ними возник конфликт из-за ревности, в результате которого мужчина стал её оскорблять, бить и попытался задушить. Однако во время предварительного следствия она заявляла, что умышленно взяла в руки нож и ударила возлюбленного.

Суд счел вину преступницы полностью доказанной. Пока приговор не вступил в законную силу. Известно, что у женщины есть маленький ребенок, который находится в детском доме из-за ограничения матери в правах.