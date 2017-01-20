Жительницу Гусева, зарезавшую любовника, приговорили к восьми годам колонии

Жительницу Гусева, которая будучи пьяной зарезала своего любовника весной прошлого года, приговорили к восьми годам колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.
На суде женщина частично признала свою вину и заявила, что убила сожителя случайно. Якобы между ними возник конфликт из-за ревности, в результате которого мужчина стал её оскорблять, бить и попытался задушить. Однако во время предварительного следствия она заявляла, что умышленно взяла в руки нож и ударила возлюбленного.
Суд счел вину преступницы полностью доказанной. Пока приговор не вступил в законную силу. Известно, что у женщины есть маленький ребенок, который находится в детском доме из-за ограничения матери в правах.
21 мая 2016 года 28-летняя женщина зарезала
своего сожителя в квартире в Сосновом переулке. Увидев, что сожитель не подаёт признаков жизни, она вызвала скорую помощь.
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